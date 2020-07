No hay circulación comunitaria del virus, dice el Siprosa

En Salta se encendieron las luces de alerta frente a un cuadro de incremento de casos positivos y el primer fallecimiento por covid-19. Sin embargo, sus autoridades sanitarias afirman que no hay circulación viral comunitaria en esa jurisdicción. El gobernador salteño Gustavo Sáenz pidió a la población que se quede en sus casas y ayer cerró las puertas para el retorno de habitantes a ese distrito. “Hoy el momento nos lleva a tomar la decisión de que no ingrese más nadie a Salta si no tienen el certificado de excepción emitido por el COE para que pueden hacerlo”, expresó. El caso de Jujuy es más complejo. Anteayer se registraron 35 contagios y ayer otros 14, con la llegada del virus a más localidades jujeñas. Asimismo, el comité de emergencia informó que se identificó a los 27 “casos índices positivos” que provocaron una serie de contagios en diversas localidades. En esa provincia sí hay circulación comunitaria.

¿Cuál es la situación de Tucumán? La Legislatura se apresta a sancionar el martes una ley con la que se promueve el cierre de las fronteras -terrestres y aéreas- de Tucumán durante 60 días corridos. Con esta medida se busca restringir al máximo los ingresos a la provincia y así reducir los riesgos de tener nuevos casos importados de coronavirus, se explicó desde el Parlamento local.

Ayer se conoció oficialmente un nuevo caso positivo en la provincia. Se trata de la esposa de uno de los profesionales al que el viernes se le detectó covid-19 y que se convirtió en el caso 82.

“Corresponde a una paciente de 50 años, contacto estrecho de un paciente covid positivo. La mujer se encuentra en buen estado de salud en aislamiento hospitalario de manera preventiva”, se comunicó desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Entre el viernes a la tarde y ayer, los equipos de Respuesta Rápida de la Dirección de Epidemiología, realizaron tareas de bloqueo de foco, “estableciendo contactos estrechos de los casos confirmados en la jornada de ayer, determinando sus correspondientes cuarentenas para seguimiento epidemiológico y posterior testeo”, se indicó desde el Ministerio que conduce Rossana Chahla.

¿Qué diferencia hay entre los casos tucumanos respecto de otros distritos? El director de Epidemiología del Siprosa, Rogelio Cali, señaló a LA GACETA que en Tucumán no hay circulación viral comunitaria, sino circulación en conglomerados. “Esto quiere decir que están identificados los contactos de los casos positivos, de tal manera de poder realizar una tarea de control más focalizada”. El profesionales señaló que eso permite efectuar, rápidamente, un bloqueo de la probable zona de contacto con el virus, los hisopados correspondientes a los contactos estrechos y un seguimiento permanente de esa población en riesgo. La diferencia es que en el caso de la circulación comunitaria, el virus es incontrolable y no se sabe de dónde apareció y cuáles son los potenciales lugares de contagio.

El colectivo que llegó desde Buenos Aires el 7 de junio pasado sigue siendo el eje de análisis por parte de las autoridades sanitarias de la provincia. Los viajeros que llegaron en ese micro fueron los que contagiaron a los dos profesionales de la salud en el centro de aislamiento instalado en la Sociedad Rural de Tucumán. Cali, en ese sentido, apuntó que un hecho a favor, más allá del difícil cuadro que significa tener varios contagios de covid-19, la situación de esos viajeros estaba focalizada y, además, el contingente permaneció aislado de la población en general.

Factores diferenciales

¿Hay diferencias respecto del virus detectado en los pacientes que llegaron de Europa respecto de los últimos que arribaron a Tucumán desde Buenos Aires?, se le preguntó al director de Epidemiología. Cali contestó que los primeros casos, de turistas tucumanos que llegaron por ejemplo de Europa tenían cuadros clínicos más severos y en algunos casos graves. “Nos llama la atención de que en los últimos casos detectados, de ciudadanos que llegaron desde el Área Metropolitana de Buenos Aires, la covid-19 no es tan virulenta como en los primeros contagiados en otros países”, advirtió el especialista. Sin embargo, hay otra diferencia sustancial: la alta contagiosidad de los casos nacionales. “Uno viene observando que esos pacientes que llegaron de Buenos Aires no han presentado síntomas o, si los tuvieron, esos fueron leves. Todos han mostrado la misma característica”, indicó.

Hasta ahora, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) no se anima a abonar la teoría que en países desarrollados se está discutiendo: que el virus está envejeciendo y que, por esa razón, los contagios han disminuido. No obstante, aclara el director de Epidemiología, “cada paciente es de riesgo y hay que seguir permanentemente su evolución clínica”.

Fuente: La Gaceta