El PE contrató el colectivo donde hubo contagios, y no se descartan más positivos

Los siete casos de coronavirus confirmados el miércoles corresponden a personas que viajaron en el denominado “colectivo de los contagios”, que arribó a Tucumán el domingo 7 de junio. La cantidad de días que pasaron desde entonces desató todo tipo de especulaciones en la opinión pública y en las redes sociales. “¿Cómo es posible que a casi un mes de que ese colectivo haya llegado de Buenos Aires sigan apareciendo casos?”, se preguntaba una joven en Twitter. Hasta ayer, 26 personas que vinieron en ese coche dieron positivo en covid-19. Y la cifra podría aumentar, ya que todavía quedan siete personas, sin el alta médica: cuatro en residencias de Horco Molle y tres en el Hospital Eva Perón.

El secretario ejecutivo del Siprosa, Luis Medina Ruiz, aclaró que los últimos casos positivo que se dieron corresponden a personas que tuvieron contacto estrecho con contagiados previos; es decir, de un segundo eslabón de contagio. “Los últimos positivos siempre estuvieron en aislamiento. Esa es la tranquilidad que queremos dar. Estas personas nunca estuvieron fuera del centro de aislamiento”, remarcó en diálogo con LG PLAY.

El ex director del Hospital Avellaneda dijo que es evidente que había personas enfermas a bordo, lo que provocó una elevada carga viral en el ómnibus. Dijo, en ese sentido, que afectó a los pasajeros de modos diferentes por factores como dictancia, uso del barbijo, etcétera. Además, desarrolló que en el vehículo venían familias completas, y que en este contacto cercano durante el aislamiento preventivo de dos semanas puede haberse dado el contagio.

Con gestión oficial

LA GACETA pudo acceder al Documento Universal de Transporte (DUT) emitido por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para el ómnibus que arribó el 7 a la Terminal de Tucumán.

Allí se consigna que el coche partió el 6 de junio desde la Terminal de Dellepiane, en Ciudad de Buenos Aires, con 64 personas a bordo: 62 pasajeros (dos bebés que no ocuparon butaca) y dos choferes.

En el documento también se precisa que el ómnibus pertenece a la firma Santibus SRL, con asiento en la localidad de San Andrés, y que fue contratado por el Gobierno de Tucumán.

El 16 de junio, luego de conocerse los contagios, el Comité Operativo de Emergencia (COE), a través de la resolución N°49, prohibió el ingreso de colectivos, minibus, combis y todo tipo de vehículos con más de siete asientos.

Además, resolvió que los ingresos deben ser sólo por fuerza mayor, previa autorización del COE 72 horas antes de la partida.

La semana pasada, además, la ministra de Salud, Rossana Chahla, había afirmado que la Nación enviaba colectivos desde Buenos Aires (epicentro del brote) sin avisar a la Provincia.

Según pudo averiguar este diario, algunos de los ómnibus de repatriación eran contratados por el Gobierno provincial luego de gestiones realizadas por tucumanos a través de la Defensoría del Pueblo, intendentes y legisladores, entre otros. La Nación también tramitaba coches, en especial si había extranjeros varados, aseguraron fuentes oficiales.

A su vez, otros funcionarios públicos gestionaron por su cuenta colectivos para asistir a las personas varadas en otras provincias, entre ellos los diputados José Cano (UCR) y Carlos Cisneros (PJ).

Viajeros en aislamiento

Medina Ruiz precisó que 27 personas que viajaban en el ómnibus de la polémica fueron dadas de alta luego de dar dos o tres hisopados negativos. Además, resaltó la importancia del aislamiento preventivo.

“Vean lo que ha pasado acá por compartir un colectivo. Imagínense cualquiera de estas personas en un bar, en un gimnasio o en un lugar donde haya 10 o 20 personas que siguen con su vida normal”, ejemplificó.

En la misma sintonía se expresó el decano de la Facultad de Medicina de la UNT, Mateo Martínez. “Eso está indirectamente señalando que la estrategia de contención es razonablemente exitosa. Le veamos más el lado positivo que negativo”, dijo a este diario.

La autoridad educativa había anticipado hace más de un mes que era altamente probable que los casos que se pudieran dar en Tucumán fueran en lugares donde hay gente en contacto de encierro. Respecto a los días que pasaron desde los primeros casos a los últimos, especuló que puede ser por las edades, niveles de defensas, etcétera.

Blindarán las fronteras

Desde la Legislatura, en tanto, el vicegobernador Osvaldo Jaldo adelantó en la sesión del martes (convocada a las 8.30) aprobarán una ley para blindar los accesos aéreos y terrestres de Tucumán para evitar nuevos casos importados de coronavirus.

“Vamos por la máxima medida, que cerrar las fronteras”, le dijo a LA GACETA. El presidente de la Cámara argumentó que no se puede seguir flexibilizando la actividad económica si continúan ingresando vehículos de otras provincias. Destacó a su vez que en la provincia no hay circulación viral, y que no se trata de “ningún invento tucumano”, sino que están reaccionando a las medidas dispuestas en provincias vecinas.

Luego de la reunión de Labor Parlamentaria, aseguró que todos los sectores estuvieron de acuerdo en la medida. “La ley será dura, pero no rígida”, dijo. Adelantó, en ese sentido, que se facultará a los ministerios de Salud y Seguridad, las principales áreas que soportan el peso de la pandemia, a establecer las excepciones que consideren oportunas.

Al menos dos proyectos ingresaron a la Legislatura para blindar las fronteras. Uno de ellos con las firmas de Federico Masso (Libres del Sur), Roque Álvarez (PJ) y José Ascárate (UCR). El otro lo presentaron ayer los alfaristas Raúl Albarracín, Walter Berarducci y Raúl Pellegrini.

1- El coche salió de la terminal Dellepiane

Según el Documento Universal de Transporte (DUT), emitido por CNRT, el coche fue contratado por el Gobierno tucumano a la firma Santibus SRL, con asiento en la localidad de San Andrés.

2- Hay 27 pasajeros que fueron dados de alta

Según el Siprosa, al menos una persona viajó enferma. A su vez, hubo infecciones posteriores por contactos estrechos. Hasta ahora hay 26 casos positivos, 27 personas dadas de alta y siete que están aisladas.

3- Endurecimiento de las medidas de control

Debido a la apertura de actividades y luego de conocerse este caso, el COE prohibió el ingreso de ómnibus, combis y vehículos con más de siete asientos. Sólo se accede con autorización previa.

4- Blindarán los pasos fronterizos de Tucumán

La Legislatura adelantó que en la sesión del martes aprobará una ley para blindar las fronteras de la provincia y así evitar nuevos casos importados del virus. Salud y Seguridad podrán autorizar excepciones.

Fuente: La Gaceta