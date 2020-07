Alberto Fernández en la cumbre del Mercosur: “Necesitamos ver cómo vamos a construir un mundo más igual después de la pandemia”

El presidente Alberto Fernández participó esta mañana en una reunión virtual del Mercosur. La apertura comenzó con un informe de la presidencia pro témpore de Paraguay, a cargo del presidente Mario Abdo Benítez y luego se inició la ronda de intervenciones de los mandatarios de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Cuando le tocó hablar, Fernández dijo que: “el mundo en el que vivimos es el gran barco en el que estamos todos, y por más que algunos tengan camarotes de lujo, están en este barco que está tambaleando en el medio de este mar de la pandemia. Y nosotros necesitamos ver cómo vamos a construir un mundo más igual, más desarrollado, después de esta pandemia”.

Y agregó: “Éste es un debate que nos debemos en el mundo. Lo veo a mi querido amigo Josep Borrell. Ver cómo lo hacemos con Europa con quien ya tenemos un camino iniciado, pero ver cómo lo hacemos nosotros. Cómo nosotros logramos que esas asimetrías de las que Mario Abdo hablaba recién, desaparezcan en el Mercosur en favor de Paraguay y Uruguay que necesitan un ritmo de desarrollo tan pujante como el de Brasil y Argentina. Y ver cómo todos juntos enfrentamos un debate sobre cómo va a ser el mundo que se viene. Cómo va a ser el tiempo que se viene, porque lo que ha quedado visto es que de repente apareció un virus imperceptible y se llevó puesta la economía del mundo. Y nadie pudo pararlo. Y hace meses estamos revisando las listas de nuestros muertos por la pandemia y hemos dejado de ver cómo se destruyeron los bonos las acciones y las empresas en el mundo que más fuerte se sentía”.

El Presidente agregó que “nada era tan fuerte. Ese virus imperceptible pudo tirar abajo todo. No tiene mucho sentido llorar sobre la leche derramada, lo que tenemos que ver es cómo construimos el mundo que se viene y allí tenemos un desafío porque en este tiempo de la historia nos tocó gobernar y si no hacemos las cosas bien somos los culpables de que las cosas se hagan mal. Y por eso los convoco, en esta celebración a la distancia es (a ver) cómo nosotros asumimos el desafío de construir un mundo más equilibrado”, afirmó.

“Y antes, cómo empezamos a ponerle fin a la desigualdad que lastima día a día a América Latina. Ese es el desafío que tenemos. Yo estoy seguro que podemos hacerlo. Siempre digo que guardo por todos los líderes del mundo el respeto que merecen porque sus pueblos los eligieron. Y sé que no pienso igual a muchos de esos líderes. Y sé que mi paso por la historia argentina es absolutamente un paso, y no tengo derecho a frustrar la aspiración continental que tenemos de reunirnos y crecer juntos simplemente porque no pienso igual”, dijo a sabiendas de que Jair Bolsonaro participó de la cumbre remota.

“Estoy aquí para que nos unamos, para que trabajemos más juntos que nunca, que entendamos que la historia nos ha dado la oportunidad de revisar lo que se ha hecho y hacerlo de otro modo. Ese es el desafío que tenemos, con ese desafío empieza su tiempo ejerciendo la presidencia pro tempore mi querido amigo Luis Lacalle, y yo le pido a Luis, a quien conozco junto a su familia hace muchos años, que tenga presente todo lo que estoy planteando porque es el verdadero desafío que tenemos y no quiero que la historia pase por delante y no al cambiemos”, aseguró.

Fernández dijo que “nos ha tocado gobernar un tiempo de mucha desigualdad, de mucha enfermedad, y podemos hacer de ese mal tiempo una mejor oportunidad. Le pido a mi amigo Joseph Borrell que nos ayude a seguir adelante con el acuerdo iniciado con el Mercosur para ver de qué manera teniendo en cuenta todos los desatinos que cometió el virus en la economía de todo el mundo, podemos seguir adelante. Estamos frente a un desafío de un mundo que se ha globalizado y nosotros desde América tenemos que estar más unidos que nunca par asumir ese desafío”

También expusieron los mandatarios de los Estados asociados: Sebastián Piñera, de Chile; Iván Duque, de Colombia; y Jeanine Áñez, interina de Bolivia.

Fueron invitados especiales el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.Durante el encuentro virtual se presentó un informe sobre la presidencia Pro Témpore de Paraguay, que dejó ese lugar para que sea ocupado por Uruguay para un nuevo período de seis meses.