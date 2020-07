Diego Maradona: Rocio Oliva habló sobre una posible internación

La interna en el “mundo Maradona” no descansa ni un momento. Ahora fue el turno de Rocio Oliva, quien hizo referencia a las hijas de Diego Maradona. “Yo tengo otra forma de pensar y accionar. Yo hija, voy a la puerta del country y voy a ver a mi papá y no me saca nadie. Es mi forma, yo no mandaría un mensaje”, inició en Polémica en el bar.