Temen que al no haber circulación viral haya más despreocupación

Por el momento, Tucumán no habilitará nuevas actividades en esta etapa de distanciamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. Al igual que la semana anterior, donde no hubo modificaciones en las excepciones de la cuarentena, desde el Ministerio de Salud recomiendan no flexibilizar más mientras no mejore la situación en el país.

A nivel nacional, los casos de coronavirus siguen en aumento en Ciudad y Provincia de Buenos Aires y en Chaco. Ayer se registraron 2.335 nuevos positivos en el país y el total de casos desde el inicio de la pandemia superó los 60.000, con 1280 fallecidos por la enfermedad.

“Por el análisis que hicieron desde el Ministerio de Salud, hasta la semana que viene lo más seguro es que no hayan nuevas flexibilizaciones. A partir del lunes vamos a evaluar algunas cuestiones que quedaron pendientes, pero dependerá de como continúe la cuestión sanitaria”, indicó Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia.

Sin nuevos casos hace tres días, Tucumán continúa sin registrar circulación viral comunitaria. Desde el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) reiteraron que la situación está controlada y que continúan las restricciones para el regreso de tucumanos desde otras provincias. “Las nuevas medidas que se tomaron ahora en Buenos Aires van a disminuir los ingresos a Tucumán”, indicaron.

Como todos los martes, el Comité Operativo de Salud (COES) se reunirá hoy para evaluar cómo continúa la situación epidemiológica. “En base a eso analizaremos algunos pedidos que hay de apertura de actividades”, señalaron desde el Siprosa. La semana pasada, diversas actividades solicitaron permiso para volver a brindar servicios y presentaron los debidos protocolos: canchas de fútbol 5, hoteles alojamiento, salones de fiesta, centros de formación laboral, entre otros.

Ayer la Ministra Vargas Aignasse se reunió con representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación para tratar el retorno paulatino del personal de la Dirección de Catastro de la Provincia y analizar los protocolos a seguir para el retorno de la actividad. Las nuevas aperturas dependerán de que no se detecte circulación comunitaria y del comportamiento de la población.

“Vemos con preocupación que no todas las personas cumplen con las medidas para prevenir contagios. Sabemos que es muy fácil que aparezcan más casos por lo que pedimos a la población que sigamos las recomendaciones que brindamos desde el principio. Tememos de que el hecho de que acá no tengamos circulación viral lleve a muchas personas a no cuidarse y eso es muy peligroso porque a veces a la circulación del virus puede detectarse con muchos casos a la vez”, reiteraron desde el Siprosa.

14 días en los centros

La semana pasada, desde Salud solicitaron al COE extender a 14 días la estadía en los centros de aislamiento para quienes ingresan a la provincia. El pedido fue ratificado y ya se puso en práctica. Anteriormente, las personas que volvían a la provincia se sometían a un hisopado al quinto día de estadía en estos establecimientos. Si daba negativo podían volver a casa a seguir cumpliendo con el aislamiento allí hasta pasar los 14 días.

“Hemos visto lamentablemente que no todas las personas cumplían ese aislamiento en su domicilio. Hoy no nos podemos arriesgar, con tanta circulación de personas en las calles, a que una persona no cumpla el aislamiento obligatorio y se pueda poner en riesgo a la población”, explicó Luis Medina Ruiz, secretario médico ejecutivo del Siprosa.

Ahora a quienes ingresan se les realiza la toma de muestra a los 13 días, y si da negativo ya pueden volver a su domicilio seguros de que no tienen presencia del virus. Existen excepciones para adultos mayores o personas con cirugías cardíacas o transplantadas, que pueden cumplir con el aislamiento en sus hogares bajo el cuidado de algún familiar.

Alarma en el Subsidio

Un empleado de la gerencia de personal del Subsidio de Salud informó el fin de semana que su esposa presentaba síntomas respiratorios, compatibles con covid-19. Ambos fueron sometidos a un hisopado para analizar si se trata o no de coronavirus.

El hombre no asistió ayer a trabajar y sus compañeros de oficina debieron también permanecer en sus hogares por precaución. En la institución hubo un gran temor.

Desde el Ministerio de Salud indicaron anoche que aún estaban a la espera de los resultados de estas muestras. “Está bien que haya una alarma y se tomen todas las precauciones. Pero estas situaciones son las que ponen en evidencia si realmente la población está cumpliendo con todas las recomendaciones o no”, señaló Medina Ruiz.

“Uno no puede garantizar que la calle esté libre del virus, pero si puede hacer de su casa un lugar libre de virus si cumple estrictamente con todas las medidas preventivas”, agregó.