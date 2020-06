El guardiacárcel acusado tenía un sueldo de $21.000 y usaba un Audi A3 para ir a trabajar

“Si no me equivoco, en la fecha que me detuvieron, cobraba un sueldo de unos $21.000”, le respondió Antonio Walter Vallejos al fiscal Pablo Camuña cuando le consultó cuáles eran sus ingresos mensuales. El acusado también indicó que vivía en una casa modesta junto a su esposa y tres hijos.

La parte acusadora, por el momento, no indagó sobre el patrimonio del acusado. En el expediente figura que el guardiacárcel se presentaba a trabajar en un Audi A3 negro, que según el valor del mercado, supera el $1 millón si se trata de un modelo de cinco años de antigüedad.

El martes, cuando se reanuden las audiencias, el imputado podría declarar y explicar algunos de los interrogantes que por el momento no tienen respuesta.