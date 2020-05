Ciclistas y atletas rompen la cuarentena en Concepción

De a poco, la “Perla del Sur” retorna a la normalidad a más de 60 días de la puesta en vigencia del aislamiento social obligatorio en prevención del avance de la covid-19. La flexibilización se cristaliza a través de medidas oficiales, en materia de actividades comerciales; pero también a contramano de la legislación vigente, a través de la práctica de deportes al aire libre.

Ciclistas y atletas, e incluso futbolistas amateurs, quebraron la cuarentena, alegando “hartazgo” por el encierro obligado que se prorroga según pasan los días. La ruta 65 que conduce a Alpachiri se nutre de cada vez más ciclistas y corredores.

En las redes sociales se desataron encendidas polémicas entre quienes siguen respetando la cuarentena, los que la dejaron de hacerlo y los que la vienen infringiendo desde hace tiempo. “La vez pasada vi unas publicaciones que hicieron los biker de Concepción criticando a los ciclistas, a los que se los trató de lo último; y ahora esos mismos también están saliendo a escondidas”, expuso Roberto Romera en su cuenta de Facebook.

El intendente de Concepción, Roberto Sánchez, admitió que hay muchos que están ansiosos por volver a hacer deportes al aire libre. Pero, aunque dice que los entiende, aclara que la resolución está en manos del Comité Operativo de Emergencia de la provincia. “Nosotros ya elevamos el protocolo sanitario a fin de dar apertura a los deportes individuales, entre ellos el golf, el atletismo, el ciclismo y el trekking”, informó.

A toda hora

En Concepción se prevé habilitar cinco espacios al aire libre para la práctica del atletismo y las caminatas. Son el campo del Aero Club Concepción, el Parque de la Joven Argentina, la Casa Quinta, predio de Maldonado y las inmediaciones de la estación de ómnibus. Sánchez estimó que en una semana la provincia podría autorizar esas prácticas. Los deportistas, en tanto, no cesan de reclamar la apertura.

“Considero que en los deportes al aire libre e individuales no hay riesgos de contagio. Y menos en nuestra ciudad en donde no hay circulación de coronavirus. De modo que en estos momentos resulta estéril mantener a la gente inhibida de hacer deportes”, expuso el médico y triatlonista Jorge Rodríguez. “Uno saliendo solo a trotar o a hacer bici no tiene ninguna posibilidad de contraer la enfermedad”, insistió. “Hoy -agregó- es más riesgoso ir a un supermercado, un shopping o un hospital”. Rodríguez observó que, ante tanta restricción, lo peligroso es que cuando se liberen las actividades deportivas y recreativas, la gente salga de golpe a colmar paseos públicos.

La demanda no sólo está instalada en La Perla del Sur, sino también en Monteros, Aguilares, Alberdi y otras comunidades. En estos lugares las rutas que van hacía las serranías se convirtieron en las preferidas de quienes resolvieron hacer gimnasia más allá de los límites de sus propiedades.