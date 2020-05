Nació Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

La actriz y el conductor ya son padres de León y Beltrán, que ahora tendrán a su primera hermanita. En diálogo con la revista Caras, Garciarena contó cómo transitó el embarazo durante la cuarentena.

“Me cuidé quedándome en casa y solo salí dos veces para el control médico y ya me dijeron que no vuelvo hasta el parto. Sé que te piden que te presentes 48 horas antes para hacerte el test del coronavirus”, contó.

Además dijo que Germán iba a estar en el parto. “Lo diferente es que cuando antes y por lo general los chicos se quedaban en casa con los abuelos o con una tía, esta vez Germán me va a llevar y a estar en el parto, pero luego va a volver para estar con ellos. Porque por el tema de la pandemia tampoco queremos moverlos de un lado para el otro. No queremos exponerlos. Voy a quedar internada sola y él vendrá cuando pueda. La prioridad también son los chicos”, comentó.