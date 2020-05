El comercio atenderá sólo por la tarde, con distancia social

Los comerciantes tucumanos comienzan a pulir los detalles para la reapertura de los locales. Horarios de atención al público, metodología de trabajo, cantidad de personas en el salón y parámetros de higiene y seguridad son algunos de puntos en los que los propietarios, el Gobierno y el gremio buscan ponerse de acuerdo para que se levanten las persianas luego de casi 50 días.

El gobernador Juan Manzur adelantó que ya comenzó las gestiones ante la Nación para que se autorice la actividad sólo en horas de la tarde. No obstante, advirtió que no dudará en dar marcha atrás si se incrementan los casos de coronarivus en Tucumán (hasta anoche eran 41).

La presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, Gabriela Coronel, informó que por la cuarentena la actividad cayó en un 95% respecto al mes pasado y en un 100% en comparación con el mismo mes del año pasado. Aseguró también que son prácticamente nulas las ventas de manera electrónica con envío a domicilio, modalidad autorizada hace dos semanas atrás por la Provincia. “En este tiempo, una comerciante con dos locales de calzados vendió sólo un par de manera delivery”, graficó.

Horarios a determinar

Coronel adelantó que la Cámara hoy mantendrá reuniones con representantes de la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) y del Poder Ejecutivo (PE) para comenzar a definir la metodología de trabajo. Señaló también que solicitarán que la nueva modalidad se autorice a partir de esta semana.

De lo charlado hasta ayer, los comerciantes aceptaron abrir sus locales únicamente por la tarde. En ese sentido, titular de la Cámara dijo que se propuso vender en horario corrido: vía delivery de 10 a 14 (especialmente en el microcentro) , y con atención al público de 14 a 18 por cuestiones de seguridad y porque en esta época el sol se esconde cada vez más temprano.

No obstante, desde la cartera sanitaria, que lidera Rossana Chahla, se hizo hincapié en que debe haber un corte en el flujo de gente en el microcentro. Como los bancos cierran después de las 13, se propuso que la atención en los comercios sea de 16 a 20, también para no sobrecargar el transporte público.

La subsecretaria de Estado, Lucía Cebe, dijo que sólo se trabajará en horarios restringidos “en los que se puedan guardar las distancias correspondientes”.

Para evitar grandes conglomeraciones, una posibilidad que se estudia es la de segmentar al público en distintos días según finalización par o impar del número del DNI.

En cuanto a la atención al público, desde el Comité Operativo de Emergencia de Salud indicó que el uso de barbijo y la desinfección de las superficies tendrá carácter obligatorio. La Cámara, a su vez, propuso que se permita una persona en el salón por cada 16 metros cuadrados a fin de respetar la distancia social.

Según Coronel, desde el Ejecutivo les manifestaron la posibilidad de que se impida la apertura de locales los días lunes dado que es cuando hay mayor concentración en los bancos.

Además, trascendió que el Comité Operativo de Emergencia evaluará las metodologías de trabajo para determinar si se mantienen, se endurecen o se flexibilizan conforme avanzan los días. Un primer estudio se hará en la apertura de la actividad y un segundo, hacia el fin de semana.

Modificaciones

“Gran parte de los comercios no está de acuerdo con la idea, pero entre abrir y no abrir…”, expresó Coronel. Además, adelantó que pedirán que a las mercerías se les permitan mayores flexibilidades. “Estaría bueno que trabajen todo el día con restricciones, como hacen las semillerías. El delivery no les sirve en absoluto. Nadie puede seguir sólo con el delivery, pero ellos son los más afectados”, dijo.

La comerciante de productos de cosmética dijo que la situación del sector es grave. “Muchos comerciantes van a achicar sus estructuras o a migrar a las afuera del microcentro, es imposible”, remarcó.