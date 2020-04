El presidente del Banco Central admitió que la apertura de sucursales fue un fracaso

El Presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se refirió a la aglomeración de personas que se produjo con la apertura de las sucursales bancarias y admitió que fue un fracaso durante una entrevista con Jonatan Viale en radio La Red.

“El 70% de las personas que fueron a cobrar hoy tienen una tarjeta de débito. Venimos insistiendo hace rato que hay 35 mil bocas de las cuales se puede retirar dinero sin tener que asistir a las entidades bancarias. No hemos tenido éxito y la gente decidió ir a retirar dinero en la sucursal bancaria”, señaló Pesce.

Y agregó: “La semana pasada tuvimos un episodio de similares características con las sucursales cerradas. La gente retiró el dinero por los cajeros, todo el mundo pudo retirar entre el viernes y domingo. Se retiró una suma que se mide en decenas de miles de millones y lo que se pensó es que abriendo las sucursales bancarias duplicábamos la cantidad de bocas para retirar dinero y aún así no dio abasto”.

Con respecto a la cantidad de personas que se aglomeraron en la calle frente a la entidades bancarias, en su mayoría jubilados, el presidente del Banco Central dijo: “Hemos hecho todo lo posible para que se mantuvieron las distancias. Se ha dado esta situación que nosotros no esperábamos abriendo las sucursales bancarias”.

Pesce admitió haber recibió una llamada del presidente, donde lo notó muy enojado: “Me llamó temprano por la mañana muy preocupado por la situación y me pidió que le encontremos soluciones a esto”, dijo.

El presidente del Banco Central espera que no se repita la misma situación el próximo lunes en el que tendrán que cobrar 600 mil personas. Lo mismo sucederá el martes con la misma cantidad de gente. “Teníamos también un rezago de personas que no habían cobrado por cajero electrónico y concurrieron hoy a las sucursales. Esas personas no las vamos a tener el lunes que viene y esperamos que durante el sábado y el domingo parte de los que tienen que cobrar el ingreso familiar extraordinario el lunes, lo hagan durante el fin de semana”, sostuvo.

Además, se comprometió a ubicar baños químicos y a tener una mayor logística para que no se repita lo sucedido durante el transcurso de esta mañana.